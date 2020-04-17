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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı

    Giriş Tarihi: 17.04.2020, 20:16

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ’lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız.” İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var” sözleri de yer aldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız." İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var" sözleri de yer aldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan tekstilci Maci Heybeli, açıklamalarda bulundu.

    55 işçisinin çalışmaya devam ettiğini söyleyen Heybeli, "Ödeme zorlu çektiğimizde Allah razı olsun Ziraat Bankası devreye girdi. Başvurumuzu yaptık. Hem çek kredisi aldık hem KGF kredisi aldık. Bugünler zor günler, geçecek. Biz büyük ülkeyiz." şeklinde konuştu.

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