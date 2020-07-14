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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması

    Giriş Tarihi: 14.07.2020, 12:37

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı." açıklamasında bulundu.

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