Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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