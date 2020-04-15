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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama

    Giriş Tarihi: 15.04.2020, 10:54

    Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, temel ihtiyaçları için 2,1 milyon kişiye 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Albayrak "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz" açıklamasında bulundu.

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