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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarız

    Giriş Tarihi: 24.03.2020, 15:13

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadelerini kullandı.

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