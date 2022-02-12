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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi destek paketini açıkladı! İşte yeni altın düzenlemesinin detayları

    Giriş Tarihi: 12.02.2022, 15:39

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bakan Nebati yastıkaltı altınların ekonomiye nasıl kazandırılacağını açıkladı. Vatandaşlar fiziki altın tasarrufları kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Bakan Nebati, 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaların başladığını açıkladı. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Bakan Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi.

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