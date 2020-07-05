Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakaniberat-albayraktan-ciftciye-destek-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.