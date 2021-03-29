İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Uzmanından zam uyarısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/ikinci-el-otomobil-alacaklar-dikkat-uzmanindan-zam-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs salgını ile birlikte toplu taşımadan kaçınmak isteyenler ikinci el araç piyasasına yöneldi. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte araç satışlarında da bir hareketlilik söz konusu. Peki araç almak için doğru zaman ne? İkinci el araç fiyatları artacak mı? A Haber'den Mehmet Karataş konuğu ile ikinci el araç piyasasına dair merak edilenleri aktardı.