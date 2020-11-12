Türkiye'yi de saran büyük indirimlerin yapıldığı çılgın alışveriş kampanyalarıyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak tüketicileri uyardı.İndirimler gerçek mi? Alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...
İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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