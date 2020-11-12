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    Yeniasır TV Ekonomi İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı

    İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı

    Giriş Tarihi: 12.11.2020, 14:46

    Türkiye'yi de saran büyük indirimlerin yapıldığı çılgın alışveriş kampanyalarıyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak tüketicileri uyardı.İndirimler gerçek mi? Alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

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