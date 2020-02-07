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İşkur'dan 103 Bin İstihdam!

Giriş Tarihi: 07.02.2020, 11:41

Türkiye İş Kurumu 2020 yılında da istihdamın en büyük destekçisi olacak. Kurum işe yerleştirmelerde rekor kırdı. 2019 yılının ardından 2020 yılının başında da istihdamda gaza bastı. Sadece Ocak ayında işe yerleştirilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı. 5 Şubat itibariyle toplam sayı 103 bini buldu.

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