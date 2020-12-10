  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Giriş Tarihi: 10.12.2020, 10:37

    Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye geriledi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

    Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı.

    Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşsizlik rakamları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hercai 51. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 51. yeni bölüm fragmanı
    Çıta yükseldi: Türkiye teknoloji üssü olacak
    Çıta yükseldi: Türkiye teknoloji üssü olacak
    Kaza yapan otomobildeki alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı
    Kaza yapan otomobildeki alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    İzmir’in hayalet köyü Lübbey turizme kazandırılacak
    İzmir’in "hayalet köyü" Lübbey turizme kazandırılacak
    Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi açıklama
    Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi açıklama
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
    Türkiye ekonomisi büyüdü!
    Türkiye ekonomisi büyüdü!
    Asgari ücret ne kadar olacak?
    Asgari ücret ne kadar olacak?
    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar