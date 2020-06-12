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    İşte sahtecilik yapan firmalar! Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti!

    Giriş Tarihi: 12.06.2020, 11:29

    Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünlerin yer aldığı bir liste yayınladı. Bakanlık 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik olduğunu belirledi. Firmalar internet sitesinde ilan edildi. Sahte ürünler hangileri? Hangi firmalara ait ürünler sahte? Hangi markalar sahte ürün listesinde? İşte detaylar...

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