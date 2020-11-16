İzmir - Antalya arası 3 saate düşecek

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İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak Denizli-Aydın Otoyolu'na ilk kazma vuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.

Otoyol ile bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledileceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu; 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğundadır. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacaktır. Otoyol güzergahı, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacak, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden, Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden de Kuyucak ilçesinin güneyine varacak. D-585 (Aydın-Denizli) ayrımı -Karacasu Devlet Yolu'nu geçen otoyol, Karapınar'ın kuzeyinden, Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu'na paralel devam edecek. Sarayköy'ün güneyinden geçerek, Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu'nun kuzeyine geçecek. Bu noktadan itibaren Denizli ilini çevreleyen otoyolumuz, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek" diye konuştu.