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    Yeniasır TV Ekonomi İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru

    İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru

    Giriş Tarihi: 12.07.2022, 16:51

    4 Ağustos 2019 yılında hizmete açılan İzmir-İstanbul Otoyolu, 8,5 saat olan ulaşımı 3,5 saate indirerek sürücülere çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle bayram tatilini Ege'de geçirmek isteyenler sıklıkla tercih ettiği yolda geçiş rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresinin 13 saate kadar çıkacağını ifade etti. Türkiye'ye katma değer katan projeler arasında yer alan İzmir-İstanbul Otoyolu, 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsamakta ve sürücülere yüksek sürüş güvenliği sağlamakta. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

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