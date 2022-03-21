İzmir'de suya peş peşe zamlar! Hem kirlilik hem fiyatlar isyan ettirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/izmirde-suya-pes-pese-zamlar-hem-kirlilik-hem-fiyatlar-isyan-ettirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de suya yılbaşından beri yüzde 48 oranında zam yapıldı. İzmirliler Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanırken bir de musluklardan kirli su akması vatandaşı çileden çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, seçim zamanı suya zam yapmayacağı vaadinde bulunmuştu ancak aksine İzmir'de suya sürekli bir zam geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 7'lik KDV indirimi talimatı sonrası AK Partili belediyeler su tarifelerini düşürürken İzmir'de fiyatlar daha da arttı. İzmirli vatandaşlar suya yapılan zamların yanında suyun kalitesi ve altyapı eksikliğinden de şikayetçi. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.