Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi için şirket kurdu. Kurulan, İstanbul merkezli Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış sonrası hizmetleri de verecek.
Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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