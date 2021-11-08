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    Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek

    Giriş Tarihi: 08.11.2021, 17:09

    Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi için şirket kurdu. Kurulan, İstanbul merkezli Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış sonrası hizmetleri de verecek.

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