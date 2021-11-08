Kalyon Holding rotaya enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/kalyon-holding-rotaya-enerji-alanina-cevirdi-elektrikli-araclara-batarya-uretecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi için şirket kurdu. Kurulan, İstanbul merkezli Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım, üretimin yanı sıra dağıtım ve satış sonrası hizmetleri de verecek.