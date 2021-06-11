Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu"

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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'ninde önemli açıklamalar...

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Konya Karapınar GES (YEKA-GES-1) SCADA merkezi temel atma töreninde konuştu. Cemal Kalyoncu, "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu" dedi. Kalyoncu, "Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." ifadelerini kullandı.