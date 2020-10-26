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    Yeniasır TV Ekonomi Kamu bankalarından KOBİ'lere yeni destek paketi

    Kamu bankalarından KOBİ'lere yeni destek paketi

    Giriş Tarihi: 26.10.2020, 16:08

    Kamu bankaları, KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri gibi temel maliyetlerinin karşılanması ve tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması için yeni bir "Mikro İşletmeler Destek Paketi"ni hayata geçiriyor. KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç destek paketini A PARA canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirdi.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

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