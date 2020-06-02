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    Yeniasır TV Ekonomi Kamu bankalarından sunulan krediye başvuru nasıl yapılır? Ödemeler nasıl yapılacak?

    Kamu bankalarından sunulan krediye başvuru nasıl yapılır? Ödemeler nasıl yapılacak?

    Giriş Tarihi: 02.06.2020, 15:46

    Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Peki krediye başvuru nasıl yapılır? Faizler ne şekilde? Ödemeler nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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