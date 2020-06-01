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    Kamu bankalarından tarihin en büyük kredi paketi

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 10:19

    Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı, düşük faizli kredi pakeri açıklandı! Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ara, ve üretim yapanlara düşük faizli keredi verecek. İşte açıklanan dev kredi paketi ve kimlerin kamu bankalarından kredi alabileceği ile ilgili detaylar...

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