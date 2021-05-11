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    Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

    Giriş Tarihi: 11.05.2021, 10:58

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.

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