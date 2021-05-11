Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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