Kara yolu taşımacılığına düzenleme! Yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığına da kısıtlama getirilmişti. Bu durum bilet fiyatlarının artmasına ve korsan taşımacılığına neden oldu. Bakanlık konuyla ilgiili harekete geçti. Ulaştırma Bakanlığı, kara yolu taşımacılığıyla ilgili bilet fiyatlarını yeniden belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı. Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kara yolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.