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    Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi: Bakan Dönmez tarih verdi

    Giriş Tarihi: 24.05.2021, 13:12

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nın oldukça büyük olduğunu belirterek, "Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler." dedi.

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