Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını bildirdi.Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimleri de haziran sonuna kadar devam edecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.