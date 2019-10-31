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Konut kredileri nasıl hesaplanır? Konut kredisi hesaplaması yapılır? Faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faizleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 13:44

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasası da hareketlendi. Peki konut kredileri nasıl hesaplanıyor? Faizler tam olarak nedir? Hesaplamalar nasıl oluyor? Faiz indirimlerinin ardından şuanda ödeyeceğimiz rakamlar geçmişe nazaran nasıl bir değişiklik gösterecek? Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, a haber ekranlarında detayları anlattı...

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