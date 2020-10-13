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    Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti? Kimden talimat alıyor?

    Giriş Tarihi: 13.10.2020, 16:45

    Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi derinden etkilerken Türkiye sağlık sektörü ve ekonomide büyük başarı gösterdi. TÜİK verilerine göre, ekonomide pozitif gelişmeler yaşandığı rakamlarla ortada iken kriz medyası ekonomiye karşı saldırıya geçti ve algı operasyonuna girişti. Peki kriz medyası kimden talimat aldı? TÜİK rakamları neden itibarsızlaştırılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.

    Faruk Erdem, "Türkiye'de bir muhalefet etme biçimi gelişti. Devlet kurumları üzerinden muhalefet etme alışkanlığı başladı. Kurumları itibarsızlaştırarak ne amaçlanıyor? Bu kuruma saldırarak orada çalışan insanlara da saldırıyorsunuz. TÜİK açıkladığı rakamlar istatistik biliminin rakamları. Sanayi rakamları açıklandı. Gözünüz var ama görmüyorsunuz. Nisan ve mayıs aylarında her yer kapalıydı. Ancak haziran ile birlikte bir normalleşme başladı. Talep hızlandı üretim başladı." dedi.

    "DEVLET KURUMUNA DÜŞMANLIK"

    Erdem, "Haziran ve temmuzda ortaya çıkan rakamlara bakarsanız dükkanlar çalıştı, sanayi çalıştı ve böylece sanayi üretimi de yükseldi. Bu rakamları açıklayan kurumun rakamlarına 'böyle olmaz' demek o devlet kurumuna olan düşmanlığı gösteriyor. OECD'nin açıkladığı rakamlara bile itiraz ettiler. İçinde özel sektör olduğu Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi kartı ile ilgili açıkladığı rakamları bile kabul etmediler" diye konuştu.

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