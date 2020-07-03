Memur ve emekli maaş zam oranları ne kadar? İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.