Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
Memur ve emekli maaş zam oranları ne kadar? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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