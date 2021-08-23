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    Yeniasır TV Ekonomi Memur zammı belli oldu!

    Memur zammı belli oldu!

    Giriş Tarihi: 23.08.2021, 16:15

    Son dakika haberi...4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamaya göre memur ve memur emeklisinin zam oranı 2022'in ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı ve 2022'nin ikinci yarısında ise yüzde 7 + enflasyon farkı şeklinde belirlendi. 2023'ün ilk 6 ayında ise yüzde 8, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam verildiği bildirildi. Bakan Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulundu.

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