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    Merkez Bankası Başkanı görevden alındı: Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

    Giriş Tarihi: 20.03.2021, 10:02

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Böylece Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

    Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

    ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR? İŞTE ÖZ GEÇMİŞİ

    Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

    İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

    Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

    26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

    NACİ AĞBAL'DAN İLK AÇIKLAMA

    Naci Ağbal görevden alınmasının ardından ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Ağbal yaptığı açıklama "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

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