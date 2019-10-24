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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Giriş Tarihi: 24.10.2019, 14:19

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 16.50 olan politika faizini yüzde 14'e indirdi. Para Politikası Kurulu faizi 250 baz puan indirerek yüzde 16.50'den yüzde 14'e düşürdü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında, "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur." ifadelerine yer verildi. Banka ayrıca "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." dedi

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