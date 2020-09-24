Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1600952964" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 8.25 olan politika faizini 10.25'e yükselterek 200 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

TCMB Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir." denildi.

AA