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    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

    Giriş Tarihi: 24.12.2020, 14:29

    Merkez Bankası (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

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