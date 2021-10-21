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    Merkez Bankası faizi düşürdü

    Giriş Tarihi: 21.10.2021, 14:35

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürülmesine karar verdi.Detayları A Para Ankara Haber Editörü Murat Ovucu canlı yayında aktardı.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faiz oranını yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar verdiği belirtildi. Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endekslerinin, salgının etkisiyle gerilemeye başladığına dikkat çekilerek, "Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir" denildi.

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