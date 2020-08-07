Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı.TCMB dünkü açıklamasında, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerini yakından izlemekte olduğunu belirterek, "Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi! 10 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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