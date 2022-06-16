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    Yeniasır TV Ekonomi Milyonlara yeni maaş! Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

    Milyonlara yeni maaş! Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

    Giriş Tarihi: 16.06.2022, 11:09

    Temmuz ayına kısa bir süre kala memur ve emeklilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemenin olduğunu açıklamıştı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emeklinin Temmuz zammı netleşti mi? Asgari ücrete zam gelecek mi? Kim ne kadar zam alacak? soruları son günlerde en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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