Muğla'nın ilk millet bahçesinde sona gelindi | Video

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesi çalışmalarında hızla sona yaklaşılıyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıracağı bitki ve peyzajı ile Yatağan ilçesine yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, Millet Kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. 32 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan millet bahçesinde çocuklar için içerisinde dört farklı noktada toplam 895 metrekarelik oyun alanı,96 metrekarelik alanda spor alanları, basketbol-voleybol ve tenis sahası, koşu yolu-bisiklet yolu parkuru dinlenme alanı ve diğer donatılar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde zeytinlik alanı, peygamber çiçekleri ve bitki bahçeleri ile daha çok yeşille buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz detayları A Haber'de açıkladı.