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    Yeniasır TV Ekonomi Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi

    Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi

    Giriş Tarihi: 31.08.2021, 09:43

    Başkan Erdoğan kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.

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