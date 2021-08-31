Başkan Erdoğan kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.
Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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