Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 19 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak Türkiye'de akaryakıt indirimleri devam ediyor. Bu kez indirim hem benzinde hem de motorinde. Motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Otomobil sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine yeni indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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