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Palamut diye satılan tombik balığına dikkat!

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 11:08

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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