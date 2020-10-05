Son dakika haberi… Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada istihdamı vurdu. ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dev şirketlerde işten çıkarmalar yaşandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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