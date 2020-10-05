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    Yeniasır TV Ekonomi Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor

    Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor

    Giriş Tarihi: 05.10.2020, 13:34

    Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada istihdamı vurdu. ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dev şirketlerde işten çıkarmalar yaşandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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