Piyasa nasıl organize ediliyor? Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı

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Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) verdiği yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kararının gerekçesini açıkladı. Ayrıca, Rekabet Kurumu'nun You Tube kanalında, topla-dağıt (hub and spoke) kartelinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir de video yayınladı.