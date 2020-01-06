Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak?

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Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik piyasaların yeni haftaya nasıl başlayacağını ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceğini yorumladı. Yeni haftada dolar ve euro nasıl bir yol izleyecek? Piyasalarda son durum ne? İşte merak edilenler..