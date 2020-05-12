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    Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar?

    Giriş Tarihi: 12.05.2020, 12:46

    Dolar ve euro bugün ne kadar? Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı.Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,01 seviyesine kadar geriledi ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 7,0270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 7,6010'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,6750'den satılıyor.

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