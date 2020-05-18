  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Piyasalarda son durum ne? Döviz alırken nelere dikkat etmeli?

    Piyasalarda son durum ne? Döviz alırken nelere dikkat etmeli?

    Giriş Tarihi: 18.05.2020, 15:11

    Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalar koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi.İşte piyasalarda son durum...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Piyasalarda son durum ne? Döviz alırken nelere dikkat etmeli? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
    Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
    Bugün marketler açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamasında marketler kaça kadar çalışıyor? İşte detaylar...
    Bugün marketler açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamasında marketler kaça kadar çalışıyor? İşte detaylar...
    Soner Yalçın Tarlaya köşk dikti ‘tarım bitti’ dedi
    Soner Yalçın Tarlaya köşk dikti ‘tarım bitti’ dedi
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Yandaşı Küçükkaya bile İmamoğlu'na isyan etti
    Yandaşı Küçükkaya bile İmamoğlu'na isyan etti
    Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarı
    Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarı
    THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş!
    THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş!
    Kara yolu taşımacılığına düzenleme! Yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
    Kara yolu taşımacılığına düzenleme! Yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
    Bakan Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi bugün de...
    Bakan Albayrak: Destek 240 milyar TL'ye ulaştı!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:Destek 240 milyar TL'ye ulaştı!
    Piyasalarda Son Durum!
    Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar?
    BDDK'dan üç yabancı bankayla ilgili flaş karar
    BDDK'dan üç yabancı bankayla ilgili flaş karar