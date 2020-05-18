Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalar koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi.İşte piyasalarda son durum...
Piyasalarda son durum ne? Döviz alırken nelere dikkat etmeli? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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