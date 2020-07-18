Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikası ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, “Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan istihdam müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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