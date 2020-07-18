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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan istihdam müjdesi

    Giriş Tarihi: 18.07.2020, 16:09

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikası ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, “Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek.” dedi.

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