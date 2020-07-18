Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan istihdam müjdesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/sanayi-ve-teknoloji-bakani-mustafa-varanktan-istihdam-mujdesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikası ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, “Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek.” dedi.