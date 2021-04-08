Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya bildiriminin belirsizliklere yol açması nedeniyle her biri için ayrı kodlar belirlendiğini bildirdi. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
SGK'dan Kod-29 düzenlemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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