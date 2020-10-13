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    Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor

    Giriş Tarihi: 13.10.2020, 11:41

    Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ile yatırım olarak görenlerin talebiyle ikinci el otomobilde fiyat artışı devam ediyor. İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Bunu fırsatçılık olarak değerlendirebiliriz. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

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