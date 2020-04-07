Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye vereceğiz

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Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.