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    Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye vereceğiz

    Giriş Tarihi: 07.04.2020, 19:26

    Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.

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