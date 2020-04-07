Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz.' dedi.
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye vereceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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