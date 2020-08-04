Son dakika haberi... Yurt içinde piyasalar, Kurban Bayramı'nın ardından önemli gündem maddelerinden biri olan kritik enflasyon oranıyla haftaya başladı. TÜİK Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık %0,85, yıllık ise %12,05 artış olacağı yönündeydi.
Temmuz 2020 enflasyon oranı açıklandı: Rakamlar beklentilerin altında geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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