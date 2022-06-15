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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında enflasyon farkı, ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi. Bakan Bilgin, emeklilere sadece enflasyon farkı değil, sosyal korumalarını destekleyecek bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Peki Temmuz düzenlemesi kimleri kapsayacak? Kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı.