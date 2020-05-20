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    Yeniasır TV Ekonomi THY'den 87. yıl dönümüne özel video: Gurur yolculuğumuz devam edecek

    THY'den 87. yıl dönümüne özel video: Gurur yolculuğumuz devam edecek

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 01:16

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabı üzerinden THY'nin 87. yıl dönümü için özel olarak hazırlanan videoyu paylaştı. Üstün, paylaşımında ''Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

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